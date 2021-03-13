Будет подъем заболеваемости?

«Питерец.ру» сообщает, что вторая волна коронавируса затухает в Северной столице достаточно медленными темпами. Сейчас уровень заболеваемости превышает август прошлого года. На этом фоне вероятность нового подъема заболеваемости остается высокой.

Чтобы создать коллективную иммунную прослойку, необходимо более активное участие людей в прививочной кампании. Особенно это касается граждан в возрасте 18-35 лет. Кстати, вакцина показала свою эффективность и от новых штаммов коронавируса. После введения более 485 тыс. доз каких-либо тяжелых реакций не отмечено.

Власти Петербурга намерены привить к августу 1,2 млн. людей. Посмотрим, удастся ли это сделать. Многое будет зависеть от активности горожан.