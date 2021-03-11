Студенты петербургского ЛЭТИ отметили масленичную неделю

10 марта 2021 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялось яркое представление, подготовленное Арт-центром вуза. Студентов встречали герои театрализованного представления в стилизованных русских народных костюмах. Лэтишники приняли участие в конкурсах, отгадывали загадки, танцевали, водили хороводы, пели известные народные песни, символизирующие проводы зимы. Замерзнуть не дали никому, ведь мороз и солнце – верные спутники масленицы. Всех присоединившихся к веселым гуляньям угощали блинами и ароматным чаем.

«Традиция праздновать масленицу в ЛЭТИ по инициативе Творческого цента появилась не так давно, около 4-х лет. Каждый год в этот вкусный праздник мы добавляем что-то новое: новых персонажей, новые музыкальные номера. Традиционными же остаются Весна и Зима и их вечное противостояние, в игровом контексте, конечно. В этом году особенно важно было провести масленицу, так как масленичная неделя совпала с выходом студентов всех курсов на учебу и возвращением в ЛЭТИ. Встретили студентов угощением и представлением, как и подобает по русской традиции. Очень люблю своих студентов-артистов и благодарна всем службам ЛЭТИ, которым даже мороз в -17 не помешал сделать настоящий праздник!» – Ведущая мероприятия, директор Арт-центра СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Сергеевна Локтионова

Студенты ЛЭТИ признались, что соскучились по динамичной студенческой жизни, лекциям, однокурсникам и преподавателям и рады, что родной университет так гостеприимно и от всей души встречает весну. «Спасибо за настоящую весну ЛЭТИ!», – поделился своими впечатлениями студент факультета электроники университета Вячеслав Майоров.

Студентки факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Воробьева и Тамара Коновалова готовят блинчики дома. Девушки уверены, что вкусный и плотный завтрак – основа продуктивного дня: «В университете масленицу празднуют с размахом! Мы очень рады этому дню, благодарны за отличное настроение и угощения!»

Широко отмечают масленицу в ЛЭТИ уже несколько лет. Празднование не только позволяет студентам реализовать свой творческий потенциал, но и знакомит иностранных студентов с русской культурой.