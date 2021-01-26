В ЛЭТИ подвели итоги конкурса «Лучший староста группы»

В День российского студенчества в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший староста группы», в котором приняли участие 75 человек.

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько вручил дипломы и памятные призы победителям конкурса и поздравил студентов.

«Мы поддерживаем уникальную дружественную и открытую атмосферу в ЛЭТИ, сложившуюся благодаря студентам, преподавателям и сотрудникам. Чем больше будет проводится таких мероприятий, тем активнее будет университетская жизнь, у студентов будет появляться колоссальный жизненный опыт. Ну, и самое главное, что помимо учебной деятельности, научной работы есть еще и другая жизнь – студенческая!», – отметил Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько.

Конкурс проходил в 4 этапа. На первом этапе старостам необходимо было подать заявку на участие в конкурсе и ответить на вопрос:

«Почему именно я – лучший староста группы?». Во втором этапе все участники прошли тестирование на знание прав и обязанностей старост учебных групп. Третий этап – факультетский: участник оценивался студенческими советами факультетов совместно с деканатами по целому ряду параметров: качество и полнота ведения журнала посещаемости группы, оценка работы старосты студентами учебной группы, количество и качество участия в плановых мероприятиях вуза, в том числе внеучебных, а также своевременность и качество выполнения обязанностей старосты. В финале старосты представляли творческую работу на тему «Моя группа лучшая, потому что…».

В результате экспертной оценки работ третье место разделили студентка 3 курса Институт инновационного проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ) Маргарита Рудый и студентка 4 курса факультета компьютерных технологий и информатики (ФКТИ) Екатерина Злыгарева, на втором месте – студент 3 курса факультета электроники (ФЭЛ) Сергей Корягин, первое место заняла первокурсница факультета информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС) Дарья Богданова.

«Победить в конкурсе было довольно сложно. Самое сложное – быть уверенной, что именно тебя выберет деканат. Для победы мне понадобились такие качества, как целеустремленность, ответственность, желание идти до конца. Также мне очень помогла поддержка одногруппников и друзей. Пока я еще полностью не осознаю, что стала победителем, но я безусловно счастлива, что смогла достичь новой вершины», – поделилась своими эмоциями студентка первого курса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дарья Богданова.

Конкурс «Лучший староста группы» в ЛЭТИ проходит с 2017 года. Организатором является Студенческий совет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при поддержке Департамента молодежной политики и Управления по воспитательной и социальной работе университета. Целью проведения конкурса является поощрение наиболее успешных старост учебных групп. В 2020 году участие в конкурсе приняли 75 старост. Всего в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 464 старосты учебных групп очной формы обучения.