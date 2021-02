Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту

Профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Тюкин разработает системы искусственного интеллекта (ИИ) будущего для решения проблем здравоохранения, безопасности, космоса и промышленности.

Выпускник и профессор кафедры автоматики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Иван Тюкин выиграл персональный грант Turing AI Acceleration Fellowships в рамках инвестиций от UK Research and Innovation (UKRI) (Научные исследования и инновации Великобритании) в размере 1,44 миллионов фунтов стерлингов и вошел в число 15 ученых, чьи проекты были поддержаны в рамках государственной программы по исследованиям искусственного интеллекта с общим размером финансирования в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Иван Тюкин руководит несколькими крупными научно-исследовательскими проектами в ЛЭТИ и возглавляет лабораторию визуального интеллекта Лестерского университета.

Исследовательский проект профессора, отмеченный грантом, выходит за рамки современных концепций и систем искусственного интеллекта и направлен на создание ИИ, который будет адаптивным, надежным и устойчивым. В рамках проекта ученый планирует разработать уникальные теории, которые заложат основы доверия к искусственному интеллекту. Также с их помощью будут разработаны безопасные и робастные технологии, основанные на данных, и новые методы их сертификации и тестирования.

«В последние годы наблюдается прорывной прогресс в области искусственного интеллекта, основанного на данных. Но для того, чтобы эти технологии действительно принесли социально значимые, существенные и полезные изменения, ИИ необходимо завоевать понимание и доверие общества и технических экспертов для дальнейшей интеграции ИИ во все сферы жизни общества», – рассказывает Иван Тюкин.

«Будучи выпускником ЛЭТИ, я бы хотел прежде всего выразить глубокую признательность всем своим коллегам и преподавателям, многие из которых являются сотрудниками моей родной кафедры автоматики и процессов управления, а также своему учителю, профессору Терехову Валерию Александровичу. Образование и опыт, который я получил в ЛЭТИ, уникален. Прежде всего, тем, что наряду с глубокой фундаментальной подготовкой мы, студенты, получили реальные практические навыки решений задач широкого спектра. Именно эта комбинация – фундаментальных знаний и практических навыков – является основой моего образования и философией, если угодно, моего настоящего проекта. Целью проекта как раз и является создание фундамента систем ИИ нового поколения, направленных на решения вполне конкретных практически важных задач», – рассказал профессор кафедры АПУ «ЛЭТИ» Иван Тюкин.

По словам ученого, выигранный грант позволит собрать команду экспертов и заинтересованных участников мирового уровня для разработки и практического применения новых методов решения насущных открытых проблем в здравоохранении, безопасности, космической сфере и промышленности. Ученый планирует привлекать к проекту коллег с кафедры АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также сотрудничать с Университетом Лобачевского (Нижний Новгород) и Сколтехом (Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering).

Сейчас в ЛЭТИ профессор также ведет работу по проекту, поддержанному РНФ и направленному на создание перспективных аппаратных средств с повышенной помехозащищенностью для задач обработки данных и моделирования динамических систем на основе векторных вычислителей.

Персональные гранты Turing AI Acceleration Fellowships выдаются исследователям с высоким потенциалом для ускорения их карьеры до лидирующих позиций в мире и нацелены на инвестирование в новое поколение исследователей в области ИИ.