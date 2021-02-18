ента новостей

19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
15:42
Россельхознадзор оформил экспортные документы на почти 121 тонну мяса северного оленя
15:36
В Петербурге более 79 тысяч безработных
13:23
В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров
13:04
Всероссийский кинопоказ и веб-трансляция с фронтовиками ко Дню защитника Отечества
12:49
В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе
12:21
В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро
12:15
В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки
12:02
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3 миллиона рублей
11:57
В Петербурге задержали 41-летнего педофила
11:53
Бассейн в Ивангороде осмотрел Александр Дрозденко
10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
10:00
Что с маникюром?
09:23
Снова боремся с санкционкой
00:56
Павел Тураев стал самым результативным в победном для «Университета-Невы» матче с астраханскими динамовцами
19:30
Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"
19:22
В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков
19:19
В Петербурге простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем
19:17
Техническое оснащение службы горючего Западного военного округа возросло в 2 раза за последние 5 лет
19:15
Выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия»
19:12
Неблагополучные семьи под особым контролем
17:10
Пятнадцать военных оркестров ЗВО бесплатно выступят для ветеранов, жителей и гостей Санкт-Петербурга
17:09
Богдан Заставный подписал соглашения с Тихвинской Епархией и Императорским Православным Палестинским Обществом
15:17
В Ленобласти можно получить новую ИТ-профессию
15:14
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
15:07
В Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия к силовикам на акции 31 января
11:29
Миронов раскритиковал правила ЗакСа
10:57
Рассекреченные документы об освобождении Заполярья и Норвегии представлены военными историками ЗВО в Санкт-Петербурге
10:50
В Кудрово ограбили банк
10:31
В Ленобласти начался капитальный ремонт участка дороги Копорье — Ручьи
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту

Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Тюкин разработает системы искусственного интеллекта (ИИ) будущего

Профессор кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Тюкин разработает системы искусственного интеллекта (ИИ) будущего для решения проблем здравоохранения, безопасности, космоса и промышленности.

Выпускник и профессор кафедры автоматики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Иван Тюкин выиграл персональный грант Turing AI Acceleration Fellowships в рамках инвестиций от UK Research and Innovation (UKRI) (Научные исследования и инновации Великобритании) в размере 1,44 миллионов фунтов стерлингов и вошел в число 15 ученых, чьи проекты были поддержаны в рамках государственной программы по исследованиям искусственного интеллекта с общим размером финансирования в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Иван Тюкин руководит несколькими крупными научно-исследовательскими проектами в ЛЭТИ и возглавляет лабораторию визуального интеллекта Лестерского университета.

Исследовательский проект профессора, отмеченный грантом, выходит за рамки современных концепций и систем искусственного интеллекта и направлен на создание ИИ, который будет адаптивным, надежным и устойчивым. В рамках проекта ученый планирует разработать уникальные теории, которые заложат основы доверия к искусственному интеллекту. Также с их помощью будут разработаны безопасные и робастные технологии, основанные на данных, и новые методы их сертификации и тестирования.

«В последние годы наблюдается прорывной прогресс в области искусственного интеллекта, основанного на данных. Но для того, чтобы эти технологии действительно принесли социально значимые, существенные и полезные изменения, ИИ необходимо завоевать понимание и доверие общества и технических экспертов для дальнейшей интеграции ИИ во все сферы жизни общества», – рассказывает Иван Тюкин.

«Будучи выпускником ЛЭТИ, я бы хотел прежде всего выразить глубокую признательность всем своим коллегам и преподавателям, многие из которых являются сотрудниками моей родной кафедры автоматики и процессов управления, а также своему учителю, профессору Терехову Валерию Александровичу. Образование и опыт, который я получил в ЛЭТИ, уникален. Прежде всего, тем, что наряду с глубокой фундаментальной подготовкой мы, студенты, получили реальные практические навыки решений задач широкого спектра. Именно эта комбинация – фундаментальных знаний и практических навыков – является основой моего образования и философией, если угодно, моего настоящего проекта. Целью проекта как раз и является создание фундамента систем ИИ нового поколения, направленных на решения вполне конкретных практически важных задач», – рассказал профессор кафедры АПУ «ЛЭТИ» Иван Тюкин.

По словам ученого, выигранный грант позволит собрать команду экспертов и заинтересованных участников мирового уровня для разработки и практического применения новых методов решения насущных открытых проблем в здравоохранении, безопасности, космической сфере и промышленности. Ученый планирует привлекать к проекту коллег с кафедры АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также сотрудничать с Университетом Лобачевского (Нижний Новгород) и Сколтехом (Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering).

Сейчас в ЛЭТИ профессор также ведет работу по проекту, поддержанному РНФ и направленному на создание перспективных аппаратных средств с повышенной помехозащищенностью для задач обработки данных и моделирования динамических систем на основе векторных вычислителей.

Персональные гранты Turing AI Acceleration Fellowships выдаются исследователям с высоким потенциалом для ускорения их карьеры до лидирующих позиций в мире и нацелены на инвестирование в новое поколение исследователей в области ИИ.

Источник: Комитет по молодежной политике
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-02-2021, 19:09
Студенты Петербурга будут создавать передовые устройства передачи и обработки больших объемов данных
15-06-2016, 23:08
В Государственной Капелле Петербурга с юбилейным концертом выступил хор ЛЭТИ
26-01-2021, 19:43
В ЛЭТИ подвели итоги конкурса «Лучший староста группы»
28-09-2012, 10:49
Студент из Ярославля избил преподавателя Петербуржского университета (ЛЭТИ)
28-09-2020, 16:54
В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне
3-02-2021, 13:09
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
260
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
339
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
283
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
520
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх