Выпускникам детских домов и коррекционных школ, молодым людям с ОВЗ помогут найти работу

Благотворительный фонд «Рауль» выиграл грант в размере 2 990 071,33 руб. на первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Деньги направят на подготовку к трудоустройству, предоставление временной работы молодым людям с низкими стартовыми возможностями для трудоустройства. Также фонд привлек более 2,7 млн.руб. софинансирования.

Проект стартует в марте. Молодежь научат грамотно искать работу, а также предоставят реальный опыт работы. Для этого будут созданы рабочие места в защищенных мастерских Центра «Работа-i» благотворительного фонда «Рауль» и в инклюзивных компаниях-партнерах проекта. Каждого молодого человека будет сопровождать сотрудник центра.

Более 400 молодых людей пройдут собеседования с профессиональными HR.

Более 90 молодых людей пройдут различные тренинги по поиску работы.

Более 65 молодых людей получат успешный опыт работы, смогут улучшить профессиональные навыки и навыки социализации.Благотворительный фонд «Рауль» не только расскажет ребятам, на какую работу они могут претендовать и как вести переговоры с работодателем, но и планирует сформировать пул конкурентоспособных работников для временной работы в компаниях Петербурга с инклюзивной корпоративной культурой.

Михаил Кривонос, президент фонда «РАУЛЬ», рассказывает: «Я вспоминаю тот первый день, когда я приехал в Ефимовский детский дом с тремя волонтерами. Это был апрель 2009, этого дня всё и началось. Мы приехали навестить детей, узнать, как они живут. Мы не знали, что из этого выйдет, во что могут превратиться волонтерские поездки. А вышло так, что мы открыли фонд, запустили центр по трудоустройству выпускников детских домов и ребят с инвалидностью. Сейчас он помогает уже сотням молодых людей с самыми непростыми жизненными историями находить свою первую работу. Как выяснилось, решать эту задачу интересно не только нам, но и множеству крупных компаний, которые становятся нашими союзниками».

Благотворительный фонд «Рауль» был основан в 2011 году, и с 2014 года запустил программу «Работа-i», направленную на помощь в успешном трудоустройстве проживающим в Петербурге молодым людям с инвалидностью, выпускникам коррекционных школ, школ-интернатов, детских домов, не имеющих успешного опыта работы.