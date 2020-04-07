«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект

В рамках проекта молодые люди научатся «с нуля» разрабатывать собственные проекты и получат возможность воплотить их в жизнь благодаря финансированию со стороны организаторов.

Школа «Наследники» – это открытый образовательный онлайн-проект для активных творческих молодых людей в возрасте от 15 до 27 лет, желающих развиваться в сфере культуры, маркетинга, медиа. В процессе обучения 24 и 25 апреля участники получат знания от практикующих экспертов, реальный опыт создания ценных проектов и возможность стать координатором одного из направлений Волонтёрского корпуса «Наследники». Лучший проект получит финансирование на реализацию.

Проект создан с целью выпустить в городское пространство лидеров, готовых создавать конкурентоспособные социальные проекты и развивать качественное волонтерство.

«Чуть больше года назад у проекта «Россия-Моя история» появился волонтерский корпус «Наследники». За короткий период времени наши ребята выросли из неравнодушных к истории и ярким событиям молодых людей в сильную команду профессионалов, зарекомендовавших себя на таких сложных проектах, как выставка «Память Поколений» в ЦВЗ «Манеж». Сегодня они уже «закаленные в бою» волонтеры, которым есть, что рассказать и есть, чему научить молодых и амбициозных людей» - прокомментировал открытие школы руководитель московского исторического парка Иван Есин.

Программа обучения включит в себя два интенсивных образовательных дня в онлайне. В программе заявлены не только лекции, но и практические занятия по отработке навыков менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнерами и целевой аудиторией.

Наставники курса — топ-эксперты с опытом работы в крупнейших компаниях и коммуникационных агентствах (Добро Mail.ru, ВДНХ, Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и др.

«Аналогов на российском рынке обучения в сфере волонтерства пока нет! Мы собираем на одной площадке молодых амбициозных людей и профессионалов, которые готовы делиться с ними практическим опытом, поэтому все курсы и лекции, в первую очередь, нацелены на решение конкретных практических задач. Для участников школа социального лидерства станет отличной возможностью под эгидой опытных наставников проявить свой талант и создать собственный проект», - сообщила куратор школы социального лидерства «Наследники» Елизавета Миляева.

Для поступления в школу «Наследники» необходимо до 20 апреля подать заявку на сайте nsldnk.ru. Участие в проекте бесплатное.

Старт приема заявок на конкурс начинается уже сейчас.