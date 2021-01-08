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Питерец.ру » Общество » Они уже ищут работу

Они уже ищут работу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Многие петербуржцы начали год с поиска работы

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 по 7 января 88 тыс. петербуржцев опубликовали или обновили свои резюме. Это показывает, что жители Северной столицы стали всерьез задумываться о поиске работы уже с начала года. При этом каждый второй соискатель называет себя опытным работником. Возраст этих людей – от 26 до 35 лет. Большинство из них имеет опыт работы от 6 лет.

Эксперты рекомендуют подавать свое резюме как можно раньше, поскольку конкуренция в Северной столице находится на достаточно высоком уровне. Она оценивается коэффициентом 8,5. Так что лучше начинать поиск работы как можно раньше. Для соискателей будет преимуществом, если они имеют какие-то дополнительные навыки. Это может быть окончание курсов, прохождение вебинаров и прочее.

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