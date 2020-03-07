В Красносельском районе стартует новый проект для молодёжи «Читеры»

В Центральной районной библиотеке Красносельского района стартует новый проект для молодёжи «Читеры», на который объявляется кастинг!

12 марта 2020 года в 17.00 по адресу проспект Ветеранов, 155 состоится первый митап в рамках проекта «Читеры», который поможет молодым людям раскрыть свои ораторские способности, навыки самопрезентации, умения дискутировать на любые темы, волнующие молодежь.

Учащиеся Константин Бошков и Марк Викулов (390 школа) – первые, кто представят свой спич, посвящённый биографии и творчеству Чарли Чаплина и попытаются спровоцировать аудиторию на диспуты и обсуждение фильмов с его участием.

Елена Гневушева, заведующий сектором по работе с молодежью Центральной районной библиотеки Красносельского района: «Ребята проделали глобальную работу, готовя своё выступление, а мы в свою очередь помогли им с подбором необходимой литературы и фактов».

Мария Гуляко: «Мы надеемся, что проект привлечёт под своё крыло большое количество молодых людей, которым было бы интересно выразить своё мнение по поводу любых произведений искусства, книг, фильмов, музыкальных направлений, поэтому 12 марта мы решили объявить кастинг для участия в проекте и будем рады любым идеям!»

Периодичность встреч в рамках проекта «Читеры» – 2 раза в месяц.

Стоит отметить, что молодёжь, которая выразит желание принять участие в проекте ожидают прекрасные призы, предоставленные нашими партнерами (спонсорами): билеты на спектакли Молодежного театра на Фонтанке, книги от издательства «Азбука» (комиксы, фэнтези, литература для подростков и молодежи) и угощения от универсама «Чайка», расположенного по адресу пр. Ветеранов, 147 лит. А.