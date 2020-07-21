Торжественное памятное мероприятие «Во славу общей Победы»

29 июля 2020 года в 12.00 на Невском пятачке состоится памятно-патриотическое мероприятие, организатором которого является Исторический парк «Россия – моя история». В торжественной обстановке, с соблюдением воинских почестей, будет произведен ритуал взятия земли с воинских захоронений для последующей передачи ее в Храм-памятник во имя Всех Святых в рамках международного мероприятия «Во славу общей Победы», находящийся в городе Минске.

Целью мероприятия является сохранение исторической памяти о советских воинах и их подвиге в Великой Отечественной войне.

В крипту (нижнее помещение под алтарной частью храма) производится закладка капсул с землей, собранной с мест захоронений павших воинов. В Храме-памятнике во имя Всех Святых бережно хранят частицы боевой истории, привезенные с воинских мемориалов и мест сражений: из Беларуси, Москвы, Севастополя, из-подо Ржева, с Курской дуги, из Секешфехервара (Венгрия), Басинплатц (Германия, Потсдам) и других.

Невский пятачок — плацдарм, который занимали советские войска с 1941 по 1943 год. Здесь прошли одни из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. Этот небольшой участок сыграл важную роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. Вся земля на месте плацдарма была выжжена бомбежками и обстрелами. До сих пор на плацдарме обнаруживают и производят захоронение останков погибших бойцов. Опознан лишь очень небольшой процент погибших, большинство найденных участниками поисковых отрядов останков так и остались неизвестными. В настоящее время на Невском пятачке расположен мемориальный военно-исторический комплекс.

В мероприятии примут участие представители Администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Санкт-Петербургской епархии, музеев и военно-поисковые отрядов.

Сохранение памяти о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны - наш священный долг!