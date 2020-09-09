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Питерец.ру » Экономика » В городе Светогорск заканчивают строительство ледовой арены

В городе Светогорск заканчивают строительство ледовой арены

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Правительство Ленобласти
Во время рабочей поездки по Выборгскому району губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил высокую степень готовности объекта.

«Мы ставим задачей — обеспечить каждый населенный пункт, в зависимости от численности жителей, определенным набором спортивных объектов, чтобы везде у людей был доступ к занятиям физкультурой, спортом, была возможность тренироваться, соревноваться, посмотреть на то, как соревнуются другие. Жители Светогорска ждут появления ледовой арены и хорошо, что ее строительство ведется такими хорошими темпами», — отметил глава региона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком общей площадью более 3 тысяч квадратных метров откроется уже этой осенью. По планам застройщика, ввод в эксплуатацию спортобъекта состоится в конце октября.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для индивидуальных физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

В настоящее время здесь ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем и фасадов, а также благоустройство территории.

Источник: Правительство Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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