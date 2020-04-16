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Питерец.ру » Общество » Общественники предлагают предоставить НКО льготы на отчисления во внебюджетные фонды

Общественники предлагают предоставить НКО льготы на отчисления во внебюджетные фонды

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге предлагает предоставить НКО льготы на отчисления во внебюджетные фонды

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге предлагает правительству Российской Федерации предоставить льготы на отчисления во внебюджетные фонды для некоммерческих организаций (НКО).

Так, Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос поддержки НКО, которые помогают гражданам страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Многие организации взяли на себя значительную функцию поддержки россиян, объединили большое количество волонтеров, выделили продуктовые наборы для нуждающихся, помогают закупать необходимые медицинские средства для лечения заболевших.

1 апреля 2020 года уже внесены изменения в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты, направленные на смягчение финансовых последствий введения ограничительных мер в условиях пандемии Covid-19 для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). В частности, установлены пониженные тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных обществ, партнерств, потребительских и производственных кооперативов.

«Считаем, что ограничительные меры в условиях пандемии затронули также и некоммерческие организации, ведь они имеют право осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, если это предусмотрено уставами и служит достижению целей, ради которых они созданы. НКО осуществляют выплату заработной платы сотрудникам и оплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Полагаем, что в это непростое время российские НКО необходимо поддержать», - отметила эксперт ОНФ в Санкт-Петербурге Марина Горлачева.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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