Типы коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что врач Александр Мясников призвал россиян не паниковать по поводу статистики по коронавирусу. По словам специалиста, существуют несколько типов этого заболевания.

В первом случае люди переносят коронавирус без каких-либо симптомов. Согласно имеющимся данным, к этой группе относится 20-25% зараженных. Во втором случае коронавирус имеет признаки ОРВИ и достаточно быстро лечится.

Третья группа людей с covid-19 заболевает пневмонией в нетяжелой степень. У четвертой группы зараженных коронавирусом появляется пневмония с осложнениями. Ситуация усугубляется, когда имеются хронические заболевания или человек в преклонном возрасте.

Мясников заявил, что это его классификация. Врач призвал обращать внимание не на число заразившихся, а на количество людей с тяжелой формой заболевания и на статистику смертности.