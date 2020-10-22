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Питерец.ру » Общество » Типы коронавируса

Типы коронавируса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
hightech.fm
Известный врач выделил разновидности коронавиурса

«Питерец.ру» сообщает, что врач Александр Мясников призвал россиян не паниковать по поводу статистики по коронавирусу. По словам специалиста, существуют несколько типов этого заболевания.

В первом случае люди переносят коронавирус без каких-либо симптомов. Согласно имеющимся данным, к этой группе относится 20-25% зараженных. Во втором случае коронавирус имеет признаки ОРВИ и достаточно быстро лечится.

Третья группа людей с covid-19 заболевает пневмонией в нетяжелой степень. У четвертой группы зараженных коронавирусом появляется пневмония с осложнениями. Ситуация усугубляется, когда имеются хронические заболевания или человек в преклонном возрасте.

Мясников заявил, что это его классификация. Врач призвал обращать внимание не на число заразившихся, а на количество людей с тяжелой формой заболевания и на статистику смертности.

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