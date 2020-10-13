Всего 31% жителей Петербурга легко готовы признать свою неправоту

57% опрошенных честно признаются, что им бывает весьма трудно согласиться с теми, кто указывает на их ошибки. В этом нет ничего удивительного, ведь почти каждый человек хочет быть или хотя бы выглядеть лучше, чем он есть на самом деле: умнее, влиятельнее, сильнее. Нежелание признавать свою неправоту, кроме того, может быть связано со сложным характером, гордостью, внутренними страхами и комплексами, чувством неполноценности. «Да, есть за мной такой грешок. Вот даже если я явно сказала или сделала глупость, до последнего буду стоять на своем», – откровенничает Елена.

31% не испытывают таких трудностей. Им не сложно признать, что они не правы, если это действительно так. Как правило, такие люди более уверенны в себе, более гибки и открыты миру во всей его полноте. Они легко воспринимают новую информацию, ценят логичные доводы и аргументы, любят жаркие дискуссии, готовы выслушать любое чужое мнение.

«Вокруг все постоянно меняется. Что-то устаревает, что-то новое появляется все время. Да и мы тоже меняемся. Нет ничего страшного в том, чтобы быть неправым. Надо просто уметь это признавать», – рассуждает Илья.

Оставшиеся участники опроса не дали однозначного ответа, поскольку их готовность признать ошибку зависит от настроения.