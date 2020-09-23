Учителя должны выявлять экстремистов

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы обязали классных руководителей выявлять экстремистов среди учеников. Для этого педагогам предписывают просматривать социальные сети подопечных. При выявлении фактов причастности к экстремистским движениям следует сообщать об этом в правоохранительные органы.

Педагогам нужно обращать внимание на высказывания, которые унижают других людей, а также на призывы к ненависти, экстремизму и терроризму. Однако здесь остаются некоторые вопросы. Необходимость борьбы с экстремизмом никто не отменяет. Этот момент не вызывает каких-либо сомнений.

Но с возложением обязанностей по выявлению экстремистов на учителей согласны далеко не все. Некоторые юристы утверждают, что этим должны заниматься соответствующие органы, а не педагоги.