ента новостей

21:26
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12:06
В Ленобласти военные провели учения с участием беспилотных аппаратов
12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
23:53
«Зенит» не мог выиграть в гостях у «Урала»: что бы это значило?
09:29
Дожди не стали проблемой
09:28
Можно ли есть копченую рыбу?
19:54
Плац-парад и показ бронетехники: в Ленинградской области отметили 79-годовщину формирования мотострелковой бригады ЗВО
19:52
В Петербурге общественники предлагают приостановить выдачу предписаний горожанам на демонтаж установленных на окнах решеток
19:48
В честь лучших выпускников вузов Петербурга прозвучал сегодня выстрел с Петропавловской крепости
19:45
Масштабное учение связистов ЗВО завершилось на западе России
18:06
Посетители парка «Россия – моя история» смогут прикоснуться к Арктике
18:02
Выставка классических автомобилей Porsche
11:21
В Петербурге задержали мужчину ранившего ножом курьера интернет-магазина
10:57
Орден для Медведева
09:29
Зачем в школах еще один язык?
20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
20:20
Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам
16:47
В Петропавловской крепости наградят лучших выпускников вузов
16:23
Праздник «Неопалимая купина»
16:22
В Ленобласти химики общевойсковой армии ЗВО ликвидировали последствия условного химического заражения
15:02
В «Севкабель Порт» на одной сцене выступят NILETTO и Клава Кока
14:55
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки около 1,2 миллиона рублей
14:50
Надежда Тихонова: платные кружки для детей должны оплачиваться из городского бюджета
11:59
Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции
11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
11:49
В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку
09:08
Одиночным пикетам быть?
08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
17:46
Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы
17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 21 сентября 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава «МБ-1219» + малый ракетный корабль «Одинцово» +  «Шлюзовой - 72» с максимальным высотным габаритом 27 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-07-2020, 14:30
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14-08-2020, 14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13-08-2020, 15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
5-08-2020, 13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
25-05-2020, 20:28
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
10-07-2020, 14:18
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
112
Вчера, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
230
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
230
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
198
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
Наверх