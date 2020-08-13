ента новостей

18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

0
75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 14 августа 2020 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Хортица» с максимальным высотным габаритом 20.1 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-05-2020, 20:28
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
9-06-2020, 13:58
На трассе "Кола" в Ленобласти разведут Ладожский мост
5-08-2020, 13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
10-07-2020, 14:18
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
31-07-2020, 14:30
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
27-07-2020, 16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
142
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
176
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
162
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх