Что снимает похмелье?

Люди, употребляющие алкоголь, иногда сталкиваются с проблемой похмельного синдрома. Решать эту проблему чаще приходится натуральными средствами. У наших соотечественников самым популярным способом считается огуречный рассол или кефир.

«Питерец.ру» обращает внимание и на интересное исследование северных соседей. Финские ученые выявили продукты, которые лучше всего помогают бороться с похмельем. Этими средствами оказались сырые яйца, свежий горох и нежареные семечки. Такой эффект объясняется тем, что в составе этих продуктов содержатся аминокислоты L-цистеина.

Проблема алкоголизма является одной из наиболее злободневных для современного общества. Она характерна для Петербурга и России в целом. Эта тема актуальна и для Финляндии, а также других стран.