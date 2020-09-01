Второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»

Ежегодный молодежный форум пройдет на новой современной площадке «Севкабель Порт», расположенной в исторической гавани Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Программа форума включает дискуссионную часть по 7 направлениям, а также творческие мастерские, выставки, активности на открытом воздухе и концертную программу. Организатор мероприятия: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при поддержке Росмолодежи.

Форум «Выше Крыши» соберет тысячи молодых и активных людей со всей страны. Сюда приедут и представители молодежных общественных движений, неофициальных объединений и просто те, кому интересно приобрести новых знакомых, новые знания, обсудить в кругу единомышленников важные проблемы, которые волнуют современное общество и хорошо отдохнуть.

«Быть молодым одновременно легко и тяжело. С одной стороны, многое для вас происходит впервые, а с другой - на вас не давит привычное «так было всегда». Поэтому молодежь готова менять среду и окружение, работать над собой, чтобы быть сильнее, суметь прыгнуть выше головы и #ВЫШЕКРЫШИ», – говорит председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

На форуме будет представлена обширная программа встреч и живых дискуссий, в которых сможет принять участие каждый желающий. Участники обсудят, как найти и сохранить мотивацию, как искусство может изменить жизнь всей планеты, как научиться делать первые шаги в бизнесе, что нужно изменить в образовании будущего, куда движется сфера информационных технологий и как будут выглядеть города через 30-50 лет.

В качестве модераторов и спикеров дискуссионных площадок приглашены интересные и успешные в своих областях персоны: эксперт в сфере медиакоммуникаций в области устойчивого развития и основатель Медиа Мастерской Марина Богомягкова, директор «Центра развития и поддержки предпринимателей» Лев Кузнецов, владелец компании Shokobox Андрей Шарков, руководитель ивент-направления HeadHunter Северо-Запад Светлана Конькова, основатель благотворительного фонда «Доброделы Петербурга» Полина Тумашик, технический директор медиапроектов компании Mail.ru Стас Михальский, российская фигуристка Аделина Сотникова, основатель и главный тренер сети студий SMSTRETCHING Самира Мустафаева, член общественной палаты РФ от Санкт-Петербурга и директор по развитию «РУССОФТ» Валентин Макаров и многие другие.

В начале форума, 12 сентября, состоится защита проектов участниками грантового конкурса Росмолодежи, которые смогут получить до 1,5 миллионов рублей на собственные социально значимые идеи по направлениям: студенческие инициативы, общественная журналистика, ЗОЖ, добровольчество, патриотическое воспитание и многие другие.

Все 2 дня на «Выше Крыши» будет множество развлекательных и познавательных активностей: культурно-исторический квест, занятия спортом и уличные танцы, ЗОЖ-мастер-классы, бьюти-мастерские и модный показ, а также кино, концерты и спектакли, выставки современного искусства и инноваций. В завершение, по традиции, состоится большой концерт с участием популярных музыкантов и хедлайнеров вечера. В этом году ими станут дуэт RАSA и группа CREAM SODA.

«Ни одно серьезное мероприятие не может обойтись без культурной программы. Ведь творческая составляющая позволяет нам по-новому взглянуть на привычные серьезные темы. Даже тематика наших дискуссий на ВышеКрыши это подтверждает. Погружаться в проблемы будущего и настоящего не обязательно с грустным лицом. Рад, что это место соберет столько артистов, дизайнеров, стендаперов, музыкантов и множество творческих людей», - говорит один из соведущих форума, актер и ведущий шоу «Камент Аут» и «Вечерний Ургант» Владимир Маркони.

Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/awKbi0

Официальный сайт форума «Выше крыши»: форумвышекрыши.рф

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