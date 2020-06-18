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Питерец.ру » Общество » Стартовала регистрация на всероссийский форум «Выше Крыши»

Стартовала регистрация на всероссийский форум «Выше Крыши»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге во второй раз пройдет Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше Крыши»

11-14 сентября во второй раз пройдет Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше Крыши». Уже открыта регистрация на АИС «Молодежь России».

Участниками станут более 2 000 активных и талантливых ребят в возрасте от 18 до 30 лет из Петербурга и из других городов России.

В течение 4 дней гости и участники форума будут обсуждать, как преобразовать городское пространство, слушать музыку, участвовать в спортивных турнирах, мастер-классах, бьюти-мастерских и многое другое.

В программу форума войдут нетривиальные форматы лектория и дискуссий:

- «Неконференция на тему будущего города» – участники сами сформируют повестку работы зала и услышат от спикера то, что им наиболее интересно и актуально.

- «Научное кафе» – участникам мероприятия предложат обменяться опытом с приглашенными экспертами в неформальной обстановке, открыто поговорить о перспективных направлениях развития науки в России и о том, какие ниши на стыке науки и бизнеса еще не заняты.

- Дискуссия/баттл: «Профессии будущего».

- Формат «Аквариум» – злободневные темы будут обсуждать представители различных сфер: блогер, юрист, предприниматель, врач, также к дискуссии могут подключиться участники.

- Бизнес-завтрак самых активных участников с представителями Правительства Санкт-Петербурга.

Также в рамках форума пройдет грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи по направлениям:

- Студенческие инициативы

- Добровольчество

- Развитие социальных лифтов

- Инициативы творческой молодежи

- Патриотическое воспитание

- Спорт, ЗОЖ, туризм

- Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие

- Укрепление семейных ценностей

- Молодежные медиа

Авторы лучших инициатив смогут получить до 1,5 миллионов рублей на поддержку своего проекта. Подать заявку на участие нужно до 4 сентября. По вопросам участия в конкурсе можно написать на почту Dkukushkina@fadm.gov.ru или позвонить по телефону: +7 495 668-80-08 (доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707).

Форум пройдет в современном молодежном пространстве, которое будет поделено на несколько тематических зон: спорт, музыка, искусство, урбанистика, образование, экология, стиль.

Организатор Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше Крыши» – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Источник: Комитет по молодежной политике
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