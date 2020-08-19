В Невском районе приступили к модернизации тепломагистрали

В рамках выполнения долгосрочной адресной инвестиционной программы специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к очередному этапу модернизации тепломагистрали в Невском районе.

Теплоэнергетики начали монтаж 184 метров нового трубопровода на пересечении улицы Коллонтай, Российского проспекта и проспекта Большевиков. Для обеспечения безопасности проведения работ по укладке 96 метров подземного магистрального трубопровода организовано ограничение движения автомобильного и общественного транспорта на участке улицы Коллонтай у дома номер 23, корпус 1.

Всего проектом реконструкции тепломагистрали «Пороховская» запланирована модернизация 6,3 километров трубопровода. Мероприятия значительно повысят надежность системы теплоснабжения более 700 зданий и обеспечат бесперебойную подачу тепла и ГВС жителям Невского, Красногвардейского районов Санкт-Петербурга и города Кудрово Ленинградской области.

Работы по переключению с дублирующего трубопровода на постоянную схему теплоснабжения и восстановление благоустройства территории запланированы на 2021 год.

Плановые работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заранее планирует графики работ и получает разрешения в установленном порядке, а также информирует управляющие компании.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.