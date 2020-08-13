В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали

В рамках выполнения инвестиционной программы за счет средств городского бюджета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит реконструкцию тепломагистрали на участке Бассейной улицы от Московского проспекта до дома №73, корпус 1.

В данный момент теплоэнергетики приступили к этапу укладки новой теплосети протяженностью 2096 метров. Проектом предусмотрен монтаж трубопровода с устройством защиты от коррозии и химически агрессивных сред, что позволит обеспечить длительный срок службы магистрали и сократить тепловые потери.

Тепломагистраль обеспечивает возможность резервной подачи теплоносителя на нужды ГВС и отопления потребителей, что значительно повышает надежность системы теплоснабжения Московского района.

Следующим этапом реконструкции станет восстановление благоустройства территории. Полное завершение работ на указанном объекте намечено на ноябрь 2020 года.

Плановые работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заранее планирует графики работ и получает разрешения в установленном порядке, а также информирует управляющие компании.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.