ента новостей

18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14:50
Петербуржцам расскажут в спецшколе, как сортировать мусор
14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали

В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали

0
72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Теплосеть
«Теплосеть Санкт-Петербурга» приступила к очередному этапу реконструкции тепломагистрали в Московском районе Петербурга

В рамках выполнения инвестиционной программы за счет средств городского бюджета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит реконструкцию тепломагистрали на участке Бассейной улицы от Московского проспекта до дома №73, корпус 1.

В данный момент теплоэнергетики приступили к этапу укладки новой теплосети протяженностью 2096 метров. Проектом предусмотрен монтаж трубопровода с устройством защиты от коррозии и химически агрессивных сред, что позволит обеспечить длительный срок службы магистрали и сократить тепловые потери.

Тепломагистраль обеспечивает возможность резервной подачи теплоносителя на нужды ГВС и отопления потребителей, что значительно повышает надежность системы теплоснабжения Московского района.

Следующим этапом реконструкции станет восстановление благоустройства территории. Полное завершение работ на указанном объекте намечено на ноябрь 2020 года.

Плановые работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заранее планирует графики работ и получает разрешения в установленном порядке, а также информирует управляющие компании.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.

Источник: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-06-2019, 13:35
В Невском районе начали модернизацию тепломагистрали
26-10-2012, 00:31
Завершены работы по ремонту трубопровода в районе Софийской
6-03-2019, 10:47
КАД соединят с улицей Пионерстроя новой транспортной развязкой
25-08-2014, 13:48
Одну из главных площадей Петербурга наконец освободили для проезда
19-12-2018, 09:43
Отопление по резервной схеме
7-07-2020, 16:27
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
142
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
176
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
162
10-08-2020, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх