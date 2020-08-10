Зеленый Петербург на радость детям

В четвертьфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» прошли 318 человек, из которых 36 участников стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО. Екатерина Артемьева стала одной из победительниц четвертьфинала конкурса, реализуя совместно с коллективом холдинга GS Group проект «В зеленом цвете».
Благотворительный проект «В зеленом цвете» направлен на повышение качества жизни людей через создание зеленых зон, садов и облагораживание территории, формирование комфортной и благоприятной среды.
В волонтерском выезде приняли участие более 50 добровольцев, включая жителей Санкт-Петербурга, которые откликнулись на приглашение в социальных сетях. Вместе со взрослыми благоустройством территории занимались и дети. Все добровольцы были обеспечены инвентарем, перчатками и дождевиками.
В мае 2019 года волонтеры холдинга благоустроили территорию детского хосписа в Павловске. Участники благотворительной акции подготовили более 130 лунок для посадки растений, подсыпали плодородный грунт и удобрения на всей площади работ (а это более 250 квадратных метров), высадили и полили растения, оформили территорию вдоль аллеи мульчей – декоративным натуральным материалом.
В октябре 2019 года 54 волонтера очистили территорию детского хосписа в Ольгино от листвы и высадили саженцы декоративных кустарников, лиственных и хвойных пород деревьев.
В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.
Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.
Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».