Зеленый Петербург на радость детям

В четвертьфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» прошли 318 человек, из которых 36 участников стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО. Екатерина Артемьева стала одной из победительниц четвертьфинала конкурса, реализуя совместно с коллективом холдинга GS Group проект «В зеленом цвете».

Благотворительный проект «В зеленом цвете» направлен на повышение качества жизни людей через создание зеленых зон, садов и облагораживание территории, формирование комфортной и благоприятной среды.

«Первая акция проекта «В зеленом цвете», которая прошла в октябре 2018 года в хосписе № 3 в Парголово, показала: в холдинге GS Group работают отзывчивые люди, которые осознанно подходят к помощи тем, кто в ней нуждается, и готовы делиться самым ценным ресурсом – своим временем», – отмечает Екатерина.

В волонтерском выезде приняли участие более 50 добровольцев, включая жителей Санкт-Петербурга, которые откликнулись на приглашение в социальных сетях. Вместе со взрослыми благоустройством территории занимались и дети. Все добровольцы были обеспечены инвентарем, перчатками и дождевиками.

В мае 2019 года волонтеры холдинга благоустроили территорию детского хосписа в Павловске. Участники благотворительной акции подготовили более 130 лунок для посадки растений, подсыпали плодородный грунт и удобрения на всей площади работ (а это более 250 квадратных метров), высадили и полили растения, оформили территорию вдоль аллеи мульчей – декоративным натуральным материалом.

В октябре 2019 года 54 волонтера очистили территорию детского хосписа в Ольгино от листвы и высадили саженцы декоративных кустарников, лиственных и хвойных пород деревьев.

«Здание Санкт-Петербургского детского хосписа расположено за пределами мегаполиса, но рядом с оживленной трассой. Высокий забор не защищает двор от выхлопов. Растения, привезенные из лесопитомника в Дедовичах, помогли значительно улучшить экологическую обстановку на территории паллиативного центра. Кроме того, раскидистые кроны деревьев позволили детям чаще гулять во дворике, ведь некоторым из них запрещено находиться длительное время под палящим солнцем. Сад будет жить и развиваться 30-50 лет, а свой максимум наберет за 2-3 года», – рассказала девушка.

«Озеленение города сделает его еще более комфортным, чистым и уютным. И конечно же, красивые деревья и кустарники поднимают настроение жителям Петербурга и особенно деткам, которые лечатся в хосписах. Спасибо ребятам за прекрасную инициативу», - отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».