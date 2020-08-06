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Питерец.ру » Общество » Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»

Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Андрей Гусев представил проект «Уроки без проблем: репетиторы-волонтеры для детей в трудной жизненной ситуации»

Андрей Гусев представил проект «Уроки без проблем: репетиторы-волонтеры для детей в трудной жизненной ситуации» и успешно вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020». В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

«Уроки без проблем» – это проект, который направлен на решение проблемы низкой школьной успеваемости, характерной для многих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры-репетиторы проводят с ними занятия по предметам школьной программы.

«За последние 2 года в проекте приняли участие почти 600 школьников из 18 учреждений для детей-сирот и детей из кризисных семей Санкт-Петербурга», – комментирует Андрей.

К каждому ребенку прикреплен один или несколько постоянных репетиторов, которые занимаются с ним в течение учебного года. Занятия ведутся по всем основным предметам школьной программы.

«Мы организовали отбор, обучение, психологическое сопровождение и оценку работы репетиторов. К реализации проекта привлекаем корпоративных волонтеров социально ответственных бизнес-компаний. Например, волонтеры компании «Люксофт» в течение 2 лет вели занятия по программированию и робототехнике», – рассказывает полуфиналист конкурса.

C марта этого года репетиторы занимаются с детьми в дистанционном формате. Также авторы проекта организовали сбор и доставку компьютерной техники для нуждающихся учеников.

В 2019 - 2020 учебном году проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Благодаря поддержке Фонда проведена реорганизация менеджмента проекта: оптимизированы процессы подбора и обучения, налажены устойчивые контакты с вузами, развит институт координаторства, разработаны система оценки репетиторов, формат интервизионной работы. Эти мероприятия позволили значительно увеличить количество детей, которым оказывается помощь, без ущерба для качества услуг», – объясняет Андрей Гусев.

В феврале 2020 года ребята провели оценку работы репетиторов, привлекая сотрудников учреждений. Результаты оказались отличными:

- средний балл по изучаемому предмету у детей повысился почти на 1 балл;

- 93,2% детей посещают занятия с удовольствием, появился интерес к предмету;

- 90,5% детей стали чаще выполнять домашние задания самостоятельно.

В планах у Андрея и его команды начать работу в дистанционном формате с воспитанниками сиротских учреждений Ленинградской области. А также тиражировать проект, чтобы другие НКО могли воспользоваться успешным опытом и наработками.

«Все знают, что образование играет важную роль в нашей жизни. Но часто это понимание приходит уже после того, как заканчиваешь школу или другое учебное заведение. Проект «Уроки без проблем» как раз помогает ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, пробудить интерес к учебе. Отличная инициатива, которая, уверена, поможет многим петербуржцам», – отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Источник: Комитет по молодежной политике
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