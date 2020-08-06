Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»

Андрей Гусев представил проект «Уроки без проблем: репетиторы-волонтеры для детей в трудной жизненной ситуации» и успешно вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».
В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020». В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.
«Уроки без проблем» – это проект, который направлен на решение проблемы низкой школьной успеваемости, характерной для многих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры-репетиторы проводят с ними занятия по предметам школьной программы.
К каждому ребенку прикреплен один или несколько постоянных репетиторов, которые занимаются с ним в течение учебного года. Занятия ведутся по всем основным предметам школьной программы.
«Мы организовали отбор, обучение, психологическое сопровождение и оценку работы репетиторов. К реализации проекта привлекаем корпоративных волонтеров социально ответственных бизнес-компаний. Например, волонтеры компании «Люксофт» в течение 2 лет вели занятия по программированию и робототехнике», – рассказывает полуфиналист конкурса.
C марта этого года репетиторы занимаются с детьми в дистанционном формате. Также авторы проекта организовали сбор и доставку компьютерной техники для нуждающихся учеников.
В 2019 - 2020 учебном году проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
«Благодаря поддержке Фонда проведена реорганизация менеджмента проекта: оптимизированы процессы подбора и обучения, налажены устойчивые контакты с вузами, развит институт координаторства, разработаны система оценки репетиторов, формат интервизионной работы. Эти мероприятия позволили значительно увеличить количество детей, которым оказывается помощь, без ущерба для качества услуг», – объясняет Андрей Гусев.
В феврале 2020 года ребята провели оценку работы репетиторов, привлекая сотрудников учреждений. Результаты оказались отличными:
- средний балл по изучаемому предмету у детей повысился почти на 1 балл;
- 93,2% детей посещают занятия с удовольствием, появился интерес к предмету;
- 90,5% детей стали чаще выполнять домашние задания самостоятельно.
В планах у Андрея и его команды начать работу в дистанционном формате с воспитанниками сиротских учреждений Ленинградской области. А также тиражировать проект, чтобы другие НКО могли воспользоваться успешным опытом и наработками.
В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.
Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.
Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».