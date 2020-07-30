Петербурженка победила на Всероссийском конкурсе «Леди Интеграция»

В Новосибирске прошел финал ежегодного Всероссийского конкурса красоты и таланта для женщин, передвигающихся на инвалидных колясках «Леди Интеграция».

В финал вышли 13 девушек из разных городов России. 8 дней подготовки, защита социальных проектов, трогательные выступления, зажигательные танцы – все это было на финале Всероссийского конкурса.

Санкт-Петербург представляла Козикова Марина - журналист и писатель. 10 ее книг уже опубликованы на сайтах ЛитРес, Ozon, Mybook. Также она ведет собственную колонку #Околесица на сайте проекта по доступному туризму Globe4all и регулярно пишет статьи о путешествиях и берет интервью у уникальных людях на колясках. Марина выступала как соорганизатор многих городских инклюзивных мероприятий и Федерального спортивного проекта «Аллея спортивной славы».

8 лет она занималась танцами на колясках и выступала на Церемониях Открытия и Закрытия Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также стала победителем XIII Всемирной Танцевальной Олимпиады 2016 года.

Благотворительный фонд «Доброделы Петербурга» оплатил расходы на перелеты. 1 августа победительница возвращается в Петербург.

Марина говорит: «Я обратилась за помощью к фонду «Доброделы Петербурга», и они сразу же откликнулись! Это просто потрясающе, что в нашем городе есть такие организации, которые готовы сделать жизнь людей ярче и поддержать человека в самых смелых его мечтах!»

Рассказывает учредитель фонда Полина Тумашик: «У взрослых тоже должны сбываться мечты, на то они и мечты. Со своей стороны, мы очень рады и гордимся Мариной. Рады, что доброделы откликнулись, и мы собрали деньги ей на билеты. Дарить какие-либо возможности для кого-то - тоже важная помощь».