В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2020 году будет введён запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях.
Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).
Запрет на движение транспортных средств будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.