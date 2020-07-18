ента новостей

14:05
В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория
13:59
В Колпино на пожаре погибли два человека
13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
12:08
На севере Петербурга задержали поджигателя кроссовера
07:58
Какие проекты являются лучшими?
07:57
Что теперь будет с выборами?
00:44
«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ
22:14
Город откликнулся: Петербуржцы сдали 70 литров крови
19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
19:19
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе перекроют разворотную петлю
15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД

В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2020 году будет введён запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях.

«Обращаем внимание водителей на то, что 26 июля в период с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141 внутреннего кольца) будет невозможен» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

Запрет на движение транспортных средств будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.  

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-07-2019, 13:21
В день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге полностью перекроют КАД
19-05-2020, 14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
2-10-2017, 14:24
На КАД перекроют одну полосу движения
13-05-2019, 16:11
Табло и знаки переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД отключат на два часа
2-05-2020, 19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
20-04-2020, 14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
450
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
422
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
363
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
387
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх