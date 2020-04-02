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Питерец.ру » Общество » Как поддержать общепит?

Как поддержать общепит?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутат предлагает перепрофилировать заведения общепита

Петербургский депутат Ирина Иванова предложила разрешить заведением общепита продавать продукты. Такое перепрофилирование носило бы временный характер. Но эта мера позволит людям сохранить рабочие места. В подобной смене квалификации Иванова видит лучшее решение для общепита.

Предложение парламентария выглядит интересным. Но вряд ли это будет реализовано на практике. Для смены деятельности общепита нужны законодательные основания. Пойдут ли власти на такой шаг? Реализация данной идеи сопряжена с рядом сложностей. Однако власти могут принять соответствующее постановление.

Депутат Иванова также коснулась проблемы крупных предприятий. По ее словам, такой бизнес сейчас нуждается в серьезной поддержке. Парламентарий отметила и сложности с доставкой продуктов пожилым людям. Волонтеры не справляются с решением данной задачи.

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