Не приезжайте в Петербург

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города намерена закрыть Петербург для туристов. Такая ситуация вызвана коронавирусом. Хотя у властей есть четкий план действий, полностью закрыть город нельзя. Невозможно закрыть рестораны, метро и предпринять многие другие действия. Например, в случае закрытия магазинов туда перестанут привозить продукты питания, что обернется серьезными последствиями.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов призвал жителей других регионов воздержаться от туристических поездок в Петербург, особенно это касается детей. Глава города заявил, что подобные поездки могут быть опасны как для самих туристов, так и для петербуржцев. Напоминаем, что в Петербурге временно закрыты музеи театры и другие культурные заведения. Поэтому сейчас в городе особо нечего смотреть.