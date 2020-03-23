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Питерец.ру » Общество » Не приезжайте в Петербург

Не приезжайте в Петербург

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64
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Губернатор Петербурга попросил людей воздержаться от поездок в город

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города намерена закрыть Петербург для туристов. Такая ситуация вызвана коронавирусом. Хотя у властей есть четкий план действий, полностью закрыть город нельзя. Невозможно закрыть рестораны, метро и предпринять многие другие действия. Например, в случае закрытия магазинов туда перестанут привозить продукты питания, что обернется серьезными последствиями.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов призвал жителей других регионов воздержаться от туристических поездок в Петербург, особенно это касается детей. Глава города заявил, что подобные поездки могут быть опасны как для самих туристов, так и для петербуржцев. Напоминаем, что в Петербурге временно закрыты музеи театры и другие культурные заведения. Поэтому сейчас в городе особо нечего смотреть.

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1 комментарий

Анатолий
Пандемия не самое лучшее время для туризма, это уж точно. Туроператоров тоже жалко, но для пущей сохранности лучше всё-же послушать губернатора)
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