ента новостей

12:49
За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1456 человек
12:44
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 800 000 рублей
12:38
В Ленобласти школьники подключились к «Летописи сердец»
12:33
В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни
12:22
В Ленобласти пассажир такси вместо оплаты стал стрелять в воздух
10:56
Актуальность дистанционных форм
10:30
Индекс самоизоляции вырос
00:19
КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай
19:28
Работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом завершены досрочно
08:58
Большинство сохранило свои доходы?
08:04
Выплаты для самозанятых
14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:22
Можно ли вернуть лекарства?
09:48
Премьер заболел коронавирусом
19:31
На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям
12:03
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
10:18
Иностранные дипломаты за самоизоляцию
09:50
Психологи помогают в Skype
22:30
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе
22:23
5000 георгиевских лет раздадут волонтеры пожилым и маломобильным петербуржцам
22:17
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
14:52
На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод
14:31
Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны
13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
13:21
На севере Петербурга задержали автоугонщика
10:27
Почему прогулки необходимы
09:47
Продолжаем самоизолироваться
19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Индекс самоизоляции вырос

Индекс самоизоляции вырос

0
53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
sobaka.ru
Петербуржцы проявляют дисциплину в период самоизоляции

«Питерец.ру» сообщает, что в первые дни майских праздников в Северной столице вырос индекс самоизоляции. Ранее он составлял 3,1, теперь – 3,8. Это лучший показатель среди российских мегаполисов.

В настоящий момент Петербург возглавил этот рейтинг вместе с Москвой и Ростовом-на-Дону. В первой пятерке так же оказались Воронеж и Нижний Новгород. Интересно, что майские праздники начали сказываться положительно на поведении петербуржцев. Жители города на Неве проявляют дисциплину в период пандемии.

Ожидалось, что индекс самоизоляции будет несколько снижаться. На деле картина оказалась иной. Но посмотрим, как будут обстоять дела в другие дни. Потому говорить об устойчивой динамике роста пока еще рано.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-02-2020, 07:06
Индекс промышленности вырос
31-03-2020, 07:58
Ввели режим самоизоляции
29-04-2020, 09:47
Продолжаем самоизолироваться
24-05-2016, 09:59
Экономика растет?
27-04-2020, 09:45
Когда отменят ограничения?
17-04-2020, 08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию

Происшествия на дорогах

0
713
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
711
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
901
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 395
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх