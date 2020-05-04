Индекс самоизоляции вырос

«Питерец.ру» сообщает, что в первые дни майских праздников в Северной столице вырос индекс самоизоляции. Ранее он составлял 3,1, теперь – 3,8. Это лучший показатель среди российских мегаполисов.

В настоящий момент Петербург возглавил этот рейтинг вместе с Москвой и Ростовом-на-Дону. В первой пятерке так же оказались Воронеж и Нижний Новгород. Интересно, что майские праздники начали сказываться положительно на поведении петербуржцев. Жители города на Неве проявляют дисциплину в период пандемии.

Ожидалось, что индекс самоизоляции будет несколько снижаться. На деле картина оказалась иной. Но посмотрим, как будут обстоять дела в другие дни. Потому говорить об устойчивой динамике роста пока еще рано.