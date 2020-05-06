Ко Дню Победы ветераны обратились с напутствием к жителям Петербурга в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей»

В преддверии 75-летия Великой Победы в Санкт-Петербурге стартовал всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей», организованный Общероссийским народным фронтом совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». На улицах города и в метрополитене города размещены билборды и постеры с изображениями ветеранов. С плакатов они обращаются к жителям города с напутственными словами и делятся своими жизненными девизами.

Так, участник Великой Отечественной войны, свидетель ожесточенных боев на Невском пятачке Михаил Петрович Зорин говорит подрастающему поколению: «Учитесь, будьте грамотны, добры, защищайте Родину любыми путями, она у нас одна!»

«Жить и не сдаваться» - главный девиз Елены Леонтьевны Кан, участника ВОВ, доктора медицинских наук, которая в 94 года по сей день трудится в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. профессора А.Л. Поленова и возглавляет Совет ветеранов института.

«Любите свою Родину и будьте патриотами, какими всегда были мы!» - обращается к петербуржцам Александра Петровна Лещук, участник ВОВ, труженик блокадного Ленинграда, которая принимала участие в боевых действиях на Ленинградском фронте и награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Житель блокадного Ленинграда Нина Михайловна Анисимова ведет активный образ жизни, патриот России, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Союз защиты пожилых» считает, что «главное в жизни – семья. Нет ничего важнее».

Игорь Петрович Виноградов, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, сын полка в свои 90 лет является тренером по общей физической подготовке, говорит: «Я счастливый человек. Бегаю на работу как на праздник».

Олег Александрович Проников о войне предпочитает молчать. Мастер спорта по гимнастике и гребле, девятикратный чемпион мира среди ветеранов по гиревому спорту каждый день выходит на пробежку и считает, что «как бы ни было тяжело, движение помогает жить».

Николай Сергеевич Захаров во время блокады получил несколько тяжелых ранений, сейчас ведет активную деятельность в Совете ветеранов Московского района, выступает на уроках патриотизма, делится своим правилом жизни с петербуржцами: «Мой девиз – не отчаиваться и не жаловаться, а улыбнуться лишний раз!»

«Мы с большим уважением относимся к нашим ветеранам, низкий поклон за огромный человеческий подвиг, который они совершили во имя мира на земле», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. В проекте «75 правил жизни победителей» приняли участие семь ветеранов-петербуржцев. «Фотоработы дали возможность жителям Петербурга увидеть тех, кому мы обязаны своим настоящим и будущим. Ветераны рассказали о жизненном пути и достижениях, дали напутствие и поделились девизами. Надеюсь, будущее поколение прислушается», - сказал он.