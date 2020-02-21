В дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной Войне итальянская республика пригласит тружеников тыла, ветеранов и инвалидов ВОВ для участия в чествовании этой праздничной даты в городе Римини. В рамках проекта будет организовано две группы из Москвы и Санкт-Петербурга по 15-20 человек из каждого города в сопровождении медицинских работников. Состав экскурсионной группы представлен ветеранскими организациями согласно списков от правительств Санкт-Петербурга и Москвы, а также оргкомитета проведения дня Победы.
Организаторами проекта выступили: Кюри Усманов, Президент Фонда «Будущее Родины», Леонардо Корбуччи, Президент международного аэропорта Римини и Сан-Марино имени Федерико Феллини, дирекция агентства по развитию и продвижению туризма (АРТ) и представители гостиничных операторов региона Эмилия-Романья.
Программа пребывания двух групп в дни празднования годовщины Победы в ВОВ предусматривает бесплатное питание и проживание в комфортабельных номерах гостиницы на берегу Адриатического моря, посещение экскурсий и достопримечательностей региона Эмилия-Романья и других близлежащих регионов страны с использованием специализированного транспорта и комплекса услуг для туристов указанной возрастной группы, а также инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Все вместе прославленные ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря.