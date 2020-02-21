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Питерец.ру » Общество » Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря

Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, будет организован бесплатный экскурсионный тур на побережье Адриатического моря.

В дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной Войне итальянская республика пригласит тружеников тыла, ветеранов и инвалидов ВОВ для участия в чествовании этой праздничной даты в городе Римини. В рамках проекта будет организовано две группы из Москвы и Санкт-Петербурга по 15-20 человек из каждого города в сопровождении медицинских работников. Состав экскурсионной группы представлен ветеранскими организациями согласно списков от правительств Санкт-Петербурга и Москвы,  а также оргкомитета проведения дня Победы.

Организаторами проекта выступили: Кюри Усманов, Президент Фонда «Будущее Родины», Леонардо Корбуччи, Президент международного аэропорта Римини и Сан-Марино имени Федерико Феллини, дирекция агентства по развитию и продвижению туризма (АРТ) и представители гостиничных операторов региона Эмилия-Романья.

«Я обратился к своим итальянским друзьям и партнерам, и они с большим энтузиазмом и теплотой восприняли идею принять на своей стороне наших ветеранов и отдать им дань уважения, а также поблагодарить за героизм и мужество. Организации поездки уже оказали содействие власти Италии, ведущие политики и бизнесмены, как с российской, так и с международной стороны. Этот проект направлен на чествование ветеранов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и будет способствовать не только празднованию этого знаменательного события, но и развитию российско-итальянских отношений» - сообщил Кюри Усманов.
«Выражаю искреннюю благодарность за возможность участвовать в данном проекте, направленном на углубление взаимопонимания и создание благоприятного климата в области культурного, экономического и социального обмена между итальянской республикой и Российской Федерацией. Я признателен за возможность организовать и провести культурные мероприятия в рамках проекта, приуроченного к 75-летию Победы советского народа в ВОВ» - резюмировал Леонардо Корбуччи.

Программа пребывания двух групп  в дни празднования годовщины Победы в ВОВ предусматривает бесплатное питание и проживание в комфортабельных номерах гостиницы на берегу Адриатического моря, посещение экскурсий и достопримечательностей региона Эмилия-Романья и других близлежащих регионов страны с использованием специализированного транспорта и комплекса услуг для туристов указанной возрастной группы, а также инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Все вместе прославленные ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря.

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