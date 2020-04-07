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Питерец.ру » Общество » Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут

Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут

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65
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В стране до конца года не будут начислять штрафы за коммунальные услуги

«Питерец.ру» сообщает, что российские власти приняли решение не начислять пеню и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Так что петербуржцы, оказавшиеся в сложном материальном положении, могут на какое-то время вздохнуть спокойно. Взыскивать неустойку по коммунальным платежам не будут до конца 2020 года.

Такая мера вызвана ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Из-за этого власти ввели режим самоизоляции, в результате которого многие граждане и предприниматели приостановили свою деятельность. Это привело к ухудшению материального положения петербуржцев. Идея с предоставлением выходных дней с сохранением зарплаты выглядит красивой лишь на словах. Однако для многих она оказывается нереализуемой на практике.

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