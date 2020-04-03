Предоставят рассрочку по кредитам

«Питерец.ру» сообщает, что граждане и предприятия, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, получат право на кредитные каникулы. Речь идет об отсрочке по кредиту сроком на 6 месяцев. Это право смогут получить лица, чей доход упал на 30% и более.

Для получения отсрочки нужно связаться с банком и предоставить документы, подтверждающие факт снижения дохода. Причем на предоставление таких документов дается 90 дней с момента обращения.

Такая поправка в закон была внесена по поручению президента Путина. Кредитные каникулы – это актуальная и своевременная мера, поскольку сейчас многие люди окажутся (или уже оказались) в сложных финансовых условиях.