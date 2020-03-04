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Питерец.ру » Общество » Улица в честь Немцова

Улица в честь Немцова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rfi.fr
Петербургские «яблочники» предлагают почтить память Немцова

«Питерец.ру» сообщает, что члены партия «Яблоко» предлагают увековечить имя погибшего Бориса Немцова. Они предлагают назвать в честь бывшего вице-премьера одну из петербургских улиц. Соответствующее обращение глава «яблочников» Николай Рыбаков направил губернатору Александру Беглову.

По словам Рыбакова, Немцов посвятил жизнь стране и погиб, пытаясь спасти ее от войны. Однако память о нем увековечена только за рубежом. В партии «Яблоко» считают это несправедливым. Потому властям пяти городов, к которым Немцов имел отношение, было предложено исправить эту ошибку. Среди этих городов оказался и Петербург.

Напоминаем, что Борис Немцов был убит в Москве 28 февраля 2015 года. Это дело вызвало серьезный резонанс.

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