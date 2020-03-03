8 марта не будет?

«Питерец.ру» сообщает, что главный санитарный врач Северной столицы порекомендовал воздержаться от проведения массовых мероприятий в школах и детских садах. Эти ограничения вызваны тем, что в городе наблюдается большой процент заболеваний гриппом и ОРВИ. По этой причине праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, могут отменить.

Однако эти ограничения носят рекомендательный характер. Непосредственное решение об отмене массовых мероприятий будет принимать руководство этих учреждений. Нужно отметить, что подобные меры логичны и объективны. За минувшую неделю в Петербурге превышен эпидемический уровень по гриппу и ОРВИ. Для взрослых показатель превышения составил 16%, для детей в возрасте 7-14 лет – 20,2%.