«Динамо» играет вничью в Смоленске – 1:1

В Смоленск динамовцы приехали без основного вратаря – Николай Рыбиков травмировался в домашнем поединке и продолжает восстанавливаться в Санкт-Петербурге. Накануне встречи небольшое повреждение получил защитник Максим Полковников, который тоже остался вне заявки на гостевой матч. Несмотря на кадровые потери, бело-голубые на протяжении всей игры доминировали над соперником, заметно уступающим в классе – перед поединком «Искра» замыкала турнирную таблицу, а динамовцы приехали в статусе лидера. Первый мяч на 24-й минуте встречи забил Виталий Хабаров. На 31-й минуте хозяева восстановили статус-кво – пенальти уверенно реализовал Михаил Васильев. Во втором тайме футболисты «Искры» плотно забаррикадировались на своей половине поля и отстояли ничью с одним из фаворитов турнирной гонки. «Динамо» набирает лишь одно очко и после 17-го тура опускается на второе место, пропуская вперёд «Луки-Энергию».

Следующий поединок динамовцы проведут на поле стадиона «Кировец», в гости к команде Сергея Рыжикова приедет футбольный клуб «Тверь». Игра пройдёт в субботу, 8 августа, и начнётся в 14:00.