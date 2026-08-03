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«Динамо» играет вничью в Смоленске – 1:1

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Динамо-СПб
«Динамо» играет вничью в Смоленске – 1:1. На гол Хабарова хозяева ответили мячом с пенальти в исполнении Васильева.

В Смоленск динамовцы приехали без основного вратаря – Николай Рыбиков травмировался в домашнем поединке и продолжает восстанавливаться в Санкт-Петербурге. Накануне встречи небольшое повреждение получил защитник Максим Полковников, который тоже остался вне заявки на гостевой матч. Несмотря на кадровые потери, бело-голубые на протяжении всей игры доминировали над соперником, заметно уступающим в классе – перед поединком «Искра» замыкала турнирную таблицу, а динамовцы приехали в статусе лидера. Первый мяч на 24-й минуте встречи забил Виталий Хабаров. На 31-й минуте хозяева восстановили статус-кво – пенальти уверенно реализовал Михаил Васильев. Во втором тайме футболисты «Искры» плотно забаррикадировались на своей половине поля и отстояли ничью с одним из фаворитов турнирной гонки. «Динамо» набирает лишь одно очко и после 17-го тура опускается на второе место, пропуская вперёд «Луки-Энергию».

Следующий поединок динамовцы проведут на поле стадиона «Кировец», в гости к команде Сергея Рыжикова приедет футбольный клуб «Тверь». Игра пройдёт в субботу, 8 августа, и начнётся в 14:00. 

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