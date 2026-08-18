Противостояние «Динамо-СПб» со «Спартаком-2» завершилось вничью

«Динамо» на выезде играет вничью со «Спартаком-2». Противостояние Москвы и Петербурга завершилось без забитых мячей – 0:0.

Игра между лидером первенства и красно-белой «двойкой» больше походила на шахматную партию: спартаковцы больше комбинировали на своей половине поля, бело-голубые старались контролировать мяч у чужих ворот, но до реальной опасности дело практически не доходило. Подопечные Сергея Рыжикова были близки к виктории в концовке поединка, но удар Ильи Кубышкина заблокировал тёзка Иварлак. Закономерный итог – 0:0, в котором главными победителями стали голкиперы. Отдельно отметим первый «сухарь» Георгия Королёва, который подменяет травмированного вратаря динамовцев Николая Рыбикова.

После 19-го тура LEON-Второй лиги Б «Динамо» сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице. Следующим соперником петербургского коллектива станет «Череповец». Игра пройдёт в субботу, 22 августа, на стадионе «Кировец» и начнётся в 18:00.