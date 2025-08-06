Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл

Молодой американец Алекс Михельсен старался, но проиграл россиянину Карену Хачанову в двух сетах в четвертьфинале престижного теннисного турнира в канадском Торонто. Михельсен сразу же сделал брейк и повёл в первой партии 2:0, но Хачанов смог догнать и перегнать, выиграв четыре гейма подряд. Итог первого сета – 6:4 в пользу Хачанова, а вот вторая партия затянулась до тай-брейка. Михельсен вёл на тай-брейке 3:2, но проиграл укороченную партию со счётом 3:7. Соперником Хачанова в полуфинале станет первая ракетка турнира Александр Зверев из Германии, и фаворит в этом противостоянии очевиден.

«Питерец.ру» обратил внимание, что Хачанов обошёл по рейтингу Даниила Медведева и стал второй ракеткой России (первая – Андрей Рублёв). Это легко объясняется серией неудач Медведева, который просто не смог подтвердить свои рейтинговые очки АТР.

Рублёв встречался в четвертьфинале с американцем Тэйлором Фрицем и проиграл в двух сетах. Фриц сразу же показал свой серьёзный настрой на победу – 3:0 в дебюте стартового сета. Первая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Фрица, «посеянного» в Торонто под вторым номером. Судьба второго сета решалась на тай-брейке, который со счётом 7:4 выиграл американец.