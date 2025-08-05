Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге

Трагическая новость сегодняшнего дня – гибель 47-летнего спортивного комментатора Александра Гришина, известного по работе на телевидении. Около часа ночи на станции Битца в сильный дождь Гришина зацепила электричка, но пока точные подробности этого чрезвычайного происшествия не известны.
Гришин пришёл в спортивную журналистику больше четверти века назад, и со временем стал «голосом фигурного катания». «Питерец.ру» приводит отклики коллег и спортсменов на случившееся с Гришиным. Дмитрий Губерниев сказал следующее:
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова:
Выразили свои соболезнования Первый канал, Максим Траньков, Александр Галлямов, Дмитрий Соловьёв, Евгения Медведева, Наталья Бестемьянова, Илья Авербух, Анна Щербакова, Александр Энберт, Дмитрий Шнякин.
Московская транспортная прокуратура проводит проверку трагического инцидента: могут стать известны новые обстоятельства случившегося.