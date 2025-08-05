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Питерец.ру » Спорт » Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге

Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.sport-express.ru
Александру Гришину было 47 лет, а телезрители знают его в основном по трансляциям фигурного катания.

Трагическая новость сегодняшнего дня – гибель 47-летнего спортивного комментатора Александра Гришина, известного по работе на телевидении. Около часа ночи на станции Битца в сильный дождь Гришина зацепила электричка, но пока точные подробности этого чрезвычайного происшествия не известны.

Гришин пришёл в спортивную журналистику больше четверти века назад, и со временем стал «голосом фигурного катания». «Питерец.ру» приводит отклики коллег и спортсменов на случившееся с Гришиным. Дмитрий Губерниев сказал следующее:

«Кошмар!.. Эта новость – как обухом по голове... Это большая утрата для всего цеха, он – большой комментатор со своим взглядом».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова:

«Он был прекрасным человеком и, главное – большим мастером своего дела... Он очень много знал о фигурном катании...»

Алексей Мишин:

«Это ужасная новость... Замечательный комментатор».

Выразили свои соболезнования Первый канал, Максим Траньков, Александр Галлямов, Дмитрий Соловьёв, Евгения Медведева, Наталья Бестемьянова, Илья Авербух, Анна Щербакова, Александр Энберт, Дмитрий Шнякин.

Московская транспортная прокуратура проводит проверку трагического инцидента: могут стать известны новые обстоятельства случившегося.

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