Известный хоккейный и баскетбольный комментатор Роман Скворцов получил травму головы и оказался в реанимации в Новосибирске: возбуждено уголовное дело

Пока нет ясности, что же произошло с «голосом хоккея и баскетбола» Романом Скворцовым во время звёздного уик-энда в Новосибирске. «Питерец.ру» изложит только факты, главный из которых таков – известный спортивный комментатор попал в реанимацию одной из новосибирских больниц с серьёзной травмой головы. Сейчас уже известно, что Скворцов пришёл в себя, но почти не помнит обстоятельств случившегося (он был найден на улице без сознания и доставлен в медицинское учреждение). Восстановление Скворцова держит на контроле областной министр здравоохранения.

Первым забил тревогу коллега Скворцова по комментаторскому цеху Дмитрий Губерниев. В полиции сообщили, что Скворцов оказался в новосибирской больнице глубокой ночью – в 3:40 по местному времени в ночь на 9 февраля. Правоохранительными органами проведена соответствующая проверка, в результате уже возбуждено уголовное дело – об этом сообщают СМИ со ссылкой на региональную прокуратуру. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ, речь идёт об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ночью у Скворцова мог произойти конфликт с посетителем бара в центре Новосибирска. Ещё несколько дней Скворцов должен будет пробыть в реанимации.















