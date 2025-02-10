ента новостей

00:18
Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Спарту» и продолжает удерживать третью строчку в таблице женской Суперлиги
23:49
Известный хоккейный и баскетбольный комментатор Роман Скворцов получил травму головы и оказался в реанимации в Новосибирске: возбуждено уголовное дело
23:11
Алексей Швед продемонстрировал наилучшую результативность в победном для баскетбольного «Зенита» матче с пермской «Пармой»
19:17
В Ленобласти запустят Единую коммунальную диспетчерскую службу
19:13
Злоумышленники маскируют вредоносы под нейросеть DeepSeek
17:09
Под Тосно в ДТП с грузовиками погиб один человек
13:46
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 74-летнего мужчину
10:24
В Ломоносовском районе ищут поджигателей домов в Лаголовском и Гостилицком сельских поселениях
10:08
В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на Лиговском проспекте
10:02
На Васильевском острове мигрант ударом кулака убил знакомого
09:57
Полицейские искали нелегалов в промзонах и стройках Петербурга
09:03
Мошенники стали притворяться работниками суда
08:52
После рейда задержаны 50 мигрантов
08:43
В СПб начнут лечить бездомных
08:34
В СПбГПМУ прошел важный юбилей
00:45
Сенсационный успех «Динамо-ЛО» в матче волейбольной Суперлиги с «Белогорьем»: победа клуба из Ленобласти со счётом 3–1
01:29
После трёх побед подряд «СКА-Нева» в овертайме проиграла «Челмету»
00:55
Волейболист петербургского «Зенита» Виктор Полетаев набрал 15 очков в победном для команды Владимира Алекно матче с командой «Нова»
15:06
В СПб снизился спрос на апартаменты
14:07
В СПБ вспоминают основателя города на Неве и празднуют день СПбГУ
10:03
Глава города поздравил ученых
09:33
Петербургский завод выиграл суд у Wildberries из-за торговли контрафактом
23:06
СКА удалось победить «Витязь»: Михаил Григоренко сделал дубль, а 34-летний Павел Дедунов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне
22:44
Раз Клаудиньо – в Катаре, забьёт Ахметов: «Зенит» победил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
15:37
Как относятся к Дню влюбленных в Ленобласти?
15:17
Водители автобусов в СПб: кто они и сколько их?
13:07
В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей
13:01
В Петербурге пенсионерка помогла сыну вывезти и спрятать труп возлюбленной
12:49
В полицию Саратова явился петербуржец и признался в убийстве, совершенном в прошлом году
12:32
В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Известный хоккейный и баскетбольный комментатор Роман Скворцов получил травму головы и оказался в реанимации в Новосибирске: возбуждено уголовное дело

Известный хоккейный и баскетбольный комментатор Роман Скворцов получил травму головы и оказался в реанимации в Новосибирске: возбуждено уголовное дело

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
В Новосибирске в выходные проходил Матч Звёзд КХЛ, на который прибыл комментатор Скворцов.

Пока нет ясности, что же произошло с «голосом хоккея и баскетбола» Романом Скворцовым во время звёздного уик-энда в Новосибирске. «Питерец.ру» изложит только факты, главный из которых таков – известный спортивный комментатор попал в реанимацию одной из новосибирских больниц с серьёзной травмой головы. Сейчас уже известно, что Скворцов пришёл в себя, но почти не помнит обстоятельств случившегося (он был найден на улице без сознания и доставлен в медицинское учреждение). Восстановление Скворцова держит на контроле областной министр здравоохранения.

Первым забил тревогу коллега Скворцова по комментаторскому цеху Дмитрий Губерниев. В полиции сообщили, что Скворцов оказался в новосибирской больнице глубокой ночью – в 3:40 по местному времени в ночь на 9 февраля. Правоохранительными органами проведена соответствующая проверка, в результате уже возбуждено уголовное дело – об этом сообщают СМИ со ссылкой на региональную прокуратуру. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ, речь идёт об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ночью у Скворцова мог произойти конфликт с посетителем бара в центре Новосибирска. Ещё несколько дней Скворцов должен будет пробыть в реанимации.





Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-01-2023, 12:56
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух охранников кафе
28-06-2023, 12:46
В Петербурге задержан житель Сведловской области избивший прохожего возле магазина
16-10-2017, 18:16
В Петербурге мужчина получил травмы головы в метро
6-11-2015, 13:22
Стой, псих!
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
23-11-2022, 11:19
Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти

Происшествия на дорогах

Вчера, 17:09
Под Тосно в ДТП с грузовиками погиб один человек
Вчера, 13:46
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 74-летнего мужчину
7-02-2025, 12:32
В Петербурге задержали водителя каршеринга, бросившего без помощи сбитую им пенсионерку
6-02-2025, 11:10
На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину
Наверх