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Питерец.ру » Спорт » Уимблдон – 2025: Хачанов выиграл матч-триллер у Боржеша, Рублёв сыграет с Алькарасом, а Павлюченкова одержала волевую победу над Осакой

Уимблдон – 2025: Хачанов выиграл матч-триллер у Боржеша, Рублёв сыграет с Алькарасом, а Павлюченкова одержала волевую победу над Осакой

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Россиянин Карен Хачанов (на фото) успешно сыграл второй пятисетовый матч подряд.

«Питерец.ру» сообщал о победе Карена Качанова во 2-м круге Уимблдона над упорным японским теннисистом Мочизуки, и вот россиянин снова сыграл все пять сетов. Соперником Хачанова был его сверстник из Португалии Нуну Боржеш, и в стартовом сете больше повезло Хачанову – 8:6 на тай-брейке.

После этого Боржеш с одинаковым счётом 6:4 взял два сета подряд, но четвёртая партия досталась Хачанову – 6:3. В пятом сете вперёд вырвался Боржеш, но Хачанову ценой титанических усилий удалось добиться тай-брейка (по нынешним правилам Уимблдона в такой ситуации укороченная партия играется до 10 очков) и буквально вырвать этот матч. Следующий соперник Хачанова – Камиль Майхшак из Польши.

Андрей Рублёв начал турнир с победы над Ласло Джере из Сербии (6:0, 7:6, 6:7, 7:6), во 2-м круге россиянин преодолел сопротивление Ллойда Харриса из ЮАР (6:7, 6:4, 7:6, 6:3), после чего выиграл у итальянского ветерана Адриана Маннарино (7:5, 6:2, 6:3). В 1/8 финала Рублёва ждёт испанец Карлос Алькарас.

В женском одиночном разряде Мирра Андреева очень легко прошла американку Хейли Баптист, позволив сопернице выиграть лишь четыре гейма. Анастасия Павлюченкова одолела бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (Япония) – 3:6, 6:4, 6:4.


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