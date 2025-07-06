Россияне Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в 1/4 финала Уимблдона в одиночном разряде

Нынешний Уимблдон запомнится не только «звездопадом» на старте турнира, но и успехами российских теннисистов. Андрею Рублёву предстоит матч с фаворитом турнира – испанцем Карлосом Алькарасом, а Карен Хачанов достаточно легко пробился в четвертьфинал.

История личных встреч Хачанова с польским теннисистом Камилем Майхшаком красноречиво говорила: быть победе россиянина. Так и получилось: Хачанов не встретил достойного сопротивления со стороны оппонента по 1/8 финала, победив «удобного» поляка в трёх сетах – 6:4, 6:2, 6:3. «Питерец.ру» знает, что в следующем раунде лондонского турнира Хачанова ждёт очень серьёзный соперник – 5-й «сеяный» Тейлор Фриц (США).

В женском одиночном разряде четвертьфинал покорился Анастасии Павлюченковой: 34-летняя россиянка в двух партиях преодолела сопротивление британки Сонай Картал. Судьба первого сета решалась на тай-брейке, завершившемся со счётом 7:3 в пользу Павлюченковой. Во втором сете Анастасия сумела превратить 4:2 в итоговые 6:4. Ранее Павлюченкова выбила из турнира японку Наоми Осаку.