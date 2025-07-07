Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой

Любители тенниса вспоминают, когда ещё было такое, чтобы сразу четверо россиян дошли до 1/4 финала Уимблдона – предыдущий подобный прецедент случился два десятилетия назад. Но тогда четыре четвертьфиналистки из России были в женском одиночном разряде, на этот раз у мужчин отличился Карен Хачанов («Питерец.ру» освещал его турнирный путь).

Мирра Андреева легко справилась с Эммой Наварро из США. Поведя 5:1 в первом сете, 18-летняя российская теннисистка довела стартовую партию до победы со счётом 6:2. В дебюте второго сета Наварро пыталась сопротивляться, но Андреева не собиралась затягивать матч – 6:3 и 2–0 по партиям.

Соперницей Андреевой в четвертьфинале будет 28-летняя спортсменка из Швейцарии Белинда Бенчич, некогда считавшаяся теннисным вундеркиндом. В 1/8 финала Бенчич огорчила россиянку Екатерину Александровну, выиграв в двух сетах – 7:6, 6:4. Нет сомнений, что Бенчич приложит все силы, чтобы добраться до полуфинала, но Андреева – явный фаворит.

Людмила Самсонова выиграла у испанки Джессики Бузас Манейро (счёт обеих партий – 7:5) и теперь встретится в четвертьфинале с Игой Швёнтек из Польши. Швёнтек отправила домой датчанку Клару Таусон – 6:4, 6:1.

Арина Соболенко сыграет с Лаурой Жигемунд.



