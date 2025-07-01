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Питерец.ру » Спорт » Мирра Андреева сумела пробиться во второй круг Уимблдона, победив Маяр Шериф из Египта в двух партиях

Мирра Андреева сумела пробиться во второй круг Уимблдона, победив Маяр Шериф из Египта в двух партиях

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Россиянка Анастасия Потапова снялась с турнира из-за последствий мышечной травмы.

Российская теннисистка Мирра Андреева начала Уимблдонский турнир с победы над египтянкой Шериф: оба сета завершились с одинаковым счётом 6:3. Однако начало матча стало для получившей престижный 7-й номер «посева» Андреевой сложным – сразу 0:2, а в 3-м гейме подавала Шериф. Однако Андреева очень вовремя сделала брейк-пойнт и вскоре счёт стал 3:2 в пользу «сеяной» участницы турнира.

Но Андреева отдала сопернице свою подачу – 3:3. К счастью для Андреевой в игре египтянки наступил временный спад, и 3:3 превратились в 5:3 в пользу Андреевой. «Питерец.ру» не ожидал, что Шериф встрепенётся в 9-м гейме первого сета и навяжет борьбу, но Андреева сумела добиться нужного счёта 6:3 и вышла вперёд по партиям.

Брей-пойнт Андреевой в 4-м гейме второго сета сделал счёт 3:1 в пользу россиянки. Шериф не собиралась сдаваться, но Андреевой удалось взять свою подачу в решающий момент – снова 6:3. Следующей соперницей 18-летней Андреевой станет 26-летняя итальянка Лючия Бронцетти, которая одолела швейцарку Тайхман со счётом 6:4, 7:5.

Ещё три россиянки пробились во второй круг Уимблдона. Одна из них – «посеянная» в Лондоне 18-й Екатерина Александрова, уверенно победившая Присциллу Хон из Австралии (6:2, 7:5).



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