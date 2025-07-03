В Петербурге прошли соревнования по академической гребле «Золотые вёсла»

В Санкт-Петербурге успешно завершилась ежегодная регата по академической гребле «Золотые вёсла», в которой приняли участие более двухсот гребцов из различных субъектов Российской Федерации.

Местом проведения соревнований стало озеро Сестрорецкий разлив. Программа регаты включала семнадцать различных дисциплин, охватывающих мужские, женские и смешанные экипажи, в том числе заезды на восьмёрках, четвёрках, двойках и одиночках.

Представители Санкт-Петербурга продемонстрировали высокие результаты, войдя в число лидеров регаты.

Женская восьмёрка из ИТМО заняла первое место, опередив команду РГПУ им. А.И. Герцена.

Мужская четвёрка без рулевого из СПбПУ Петра Великого одержала победу с результатом 00:48.09 и была удостоена «Кубка Редгрейва».

Виолетта Басова, представляющая клуб «Энергия», стала чемпионкой в заездах двоек и четвёрок, а также завоевала серебряную медаль в составе восьмёрки.

В мужском студенческом зачёте восьмёрок команда «Военмех» заняла второе место.

В смешанном зачёте среди любителей команда «Энергия» завоевала серебряные награды.