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Питерец.ру » Спорт » Петербургские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнований по сноуборду

Петербургские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнований по сноуборду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Петербургские спортсмены успешно выступили на целом ряде Всероссийских соревнований по сноуборду

Петербургские спортсмены успешно выступили на целом ряде Всероссийских соревнований по сноуборду.

В Миассе, Челябинской области на чемпионате России (дисциплина «борд-кросс», личный зачёт) Анастасия Привалова завоевала серебряную награду.

В Новосибирске на этапе Кубка России (дисциплина «хаф-пайп») Мария Никольская финишировала второй, а в мужском зачёте – Максим Суйков завоевал золотую медаль.

Там же в Новосибирске состоялся и чемпионат России по сноуборду («хаф-пайп»). Среди женщин равных не было Софье Афанасьевой, Мария Никольская – обладательница бронзовой награды.

В соревнованиях среди мужчин уверенную победу одержал Максим Суйков.

Все спортсмены – воспитанники СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга.

Наставники – Павел Варнавский и Павел Герасимов.

Источник: Комитет по спорту
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