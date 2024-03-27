Петербургские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнований по сноуборду

Петербургские спортсмены успешно выступили на целом ряде Всероссийских соревнований по сноуборду.

В Миассе, Челябинской области на чемпионате России (дисциплина «борд-кросс», личный зачёт) Анастасия Привалова завоевала серебряную награду.

В Новосибирске на этапе Кубка России (дисциплина «хаф-пайп») Мария Никольская финишировала второй, а в мужском зачёте – Максим Суйков завоевал золотую медаль.

Там же в Новосибирске состоялся и чемпионат России по сноуборду («хаф-пайп»). Среди женщин равных не было Софье Афанасьевой, Мария Никольская – обладательница бронзовой награды.

В соревнованиях среди мужчин уверенную победу одержал Максим Суйков.

Все спортсмены – воспитанники СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга.

Наставники – Павел Варнавский и Павел Герасимов.