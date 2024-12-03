Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил Оксану Горячкину, а его команда «КПРФ» разгромила школьников из гимназии имени Примакова и досрочно выиграла Второй командный Кубок России по шахматам

Победа команды спортклуба «КПРФ» на втором в истории командном Кубке России изначально виделась очевидной – слишком уж сильный состав собрался под красными знамёнами : Даниил Дубов, Александр Грищук, Александр Морозевич, Павел Понкратов и петербуржец Максим Матлаков.

В матче со второй по силе командой подмосковной гимназии имени Евгения Примакова («Питерец.ру» отмечает, что «фарм-клуб» выступает в Сочи лучше основной гимназической команды) не принимал участия первый номер рейтинга всего турнира и «КПРФ» Дубов, но и без него все четыре партии были выиграны гроссмейстерами. Матлаков белыми победил Оксану Горячкину, Понкратов тем же цветом одолел Дмитрия Усова, Грищук чёрными выиграл у Максима Гаврилова, Морозевич чёрными вынудил капитулировать Бориса Плотникова – 4:0 и 12 матчевых очков.

На втором месте расположилась сборная Новосибирском области во главе с гроссмейстером Дмитрием Бочаровым. В 6-м туре сибиряки сыграли вничью с крымчанами – 2:2. Активный турнирный боец Никита Афанасьев победил Максима Черткова и помог команде из Краснодарского края победить основную команду «примаковской» гимназии.

Женская команда «СШ по шахматам и шашкам» этот тур пропустила и пока занимает второе место.