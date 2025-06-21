В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»

«Питерец.ру» подробно не освещал противостояние мини-футбольного «Кристалла» из города на Неве и «Ухты» из Республики Коми. «Кристалловцы» сумели выиграть стартовый матч четвертьфинальной серии со счётом 7:5, да ещё и в гостях (дубли в составе победителей сделали Сальников и Окулов). Но следующие три матча завершились в пользу «Ухты» – 7:4, 6:0 и 10:3. В четвёртом матче хет-трик в составе «Ухты» сделал Парадински, и «Кристалл» отправился в утешительный плей-офф, который завершился для коллектива Климентия Сидорова двумя поражениями с одинаковым счётом 2:3.

Первым соперником «Кристалла» в турнире за 5–8 места в нижегородском ФОКе «Мещерский» был «Норильский никель», а в игре за 7-е место удачливее оказались хозяева из «Торпедо». «Ухта» в полуфинале не испытала особых проблем с «Тюменью», а вторым финалистом плей-офф Суперлиги стал клуб «Газпром-Югра», поочерёдно снявший скальпы с «Торпедо» и «КПРФ».

Финал начался с победы «Газпрома-Югры» (4:2), после чего наступило время «Ухты», одержавшей три победы подряд – 6:4, 3:1 и 5:1. При счёте 1–3 в серии «Газпром-Югра» ударно провела пятую игру, разгромив соперника со счётом 7:2 (у Понкратова и Карпова – дубли). Во вторник 24 июня состоится шестой матч финала.