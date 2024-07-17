Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»

«Питерец.ру» не устал следить за трансферной сагой вокруг возможного ухода из «Зенита» двух бразильцев – Клаудиньо и Вендела. Слухи вокруг возможного расставания чемпиона России в Клаудиньо подогрел конфликт с Сергеем Семаком во время матча за Суперкубок. СМИ уверяют, что Клаудиньо уже одной ногой во «Фламенго», но российский и бразильский клубы не могу согласовать сумму компенсации. Скорее – о форме компенсации: бразильские клубы любят прибегать к сложным схемам с арендами и обменами.

Нашёлся и возможный новый клуб для опорника Вендела – это турецкий «Галатасарай». «Galaslan Medya» распространяет информацию, что Вендел уже согласовал личный контракт со стамбульским клубом. Всё дело – в сумме компенсации: «Зенит» явно не устроит сумма меньше 20 млн евро. Готов ли «Галатасарай» раскошелиться на пару десятков миллионов евро – евро. Согласно сайту Transfermarkt, самые ценные игроки «Галатасарая» – это аргентинец Мауро Икарди, колумбиец Давинсон Санчес, датчанин Виктор Нельссон и турок Барыш Йылмаз (каждый из них, как ни странно, стоит 17 млн евро). Если заплатить за Вендела сумму от 20 млн евро, то полузащитник «Зенита» станет самым дорогим футболистом стамбульцев – с соответствующим давлением прессы.



