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Питерец.ру » Спорт » Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»

Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»

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12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Днём Клаудиньо был почти в Стамбуле, но сейчас, похоже, продолжает быть петербуржцем.

«Питерец.ру» не устал следить за трансферной сагой вокруг возможного ухода из «Зенита» двух бразильцев – Клаудиньо и Вендела. Слухи вокруг возможного расставания чемпиона России в Клаудиньо подогрел конфликт с Сергеем Семаком во время матча за Суперкубок. СМИ уверяют, что Клаудиньо уже одной ногой во «Фламенго», но российский и бразильский клубы не могу согласовать сумму компенсации. Скорее – о форме компенсации: бразильские клубы любят прибегать к сложным схемам с арендами и обменами.

Нашёлся и возможный новый клуб для опорника Вендела – это турецкий «Галатасарай». «Galaslan Medya» распространяет информацию, что Вендел уже согласовал личный контракт со стамбульским клубом. Всё дело – в сумме компенсации: «Зенит» явно не устроит сумма меньше 20 млн евро. Готов ли «Галатасарай» раскошелиться на пару десятков миллионов евро – евро. Согласно сайту Transfermarkt, самые ценные игроки «Галатасарая» – это аргентинец Мауро Икарди, колумбиец Давинсон Санчес, датчанин Виктор Нельссон и турок Барыш Йылмаз (каждый из них, как ни странно, стоит 17 млн евро). Если заплатить за Вендела сумму от 20 млн евро, то полузащитник «Зенита» станет самым дорогим футболистом стамбульцев – с соответствующим давлением прессы.


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