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Питерец.ру » Спорт » В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью

В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью

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Опубликовал: Вадик Котов
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На площадке СШОР  в поселке Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью

На живописной базе СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» в Токсово (ул. Трамплинная, 5) раскрылись двери для участников традиционных «Кавголовских игр» по лыжному двоеборью. Эти ежегодные соревнования, признанные одним из самых значимых событий в календаре зимних видов спорта Северо-Запада России, в этом году собрали более 100 спортсменов, представляющих не только Россию, но и дружественные страны – Республику Беларусь и Казахстан. 

«Кавголовские игры» – это не просто состязание; это настоящий праздник лыжного двоеборья, сочетающий в себе драматизм прыжков с трамплина и выносливость лыжной гонки. В этом году организаторы подготовили трассу, учитывающую все особенности местного рельефа, что добавляет соревнованиям особую интригу. Трамплины, на которых совершаются прыжки, прошли тщательную проверку и подготовку, обеспечивая безопасность и возможность продемонстрировать высокое спортивное мастерство. 

Источник: Комитет по спорту
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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