В Токсово стартовали традиционные «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью

На живописной базе СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» в Токсово (ул. Трамплинная, 5) раскрылись двери для участников традиционных «Кавголовских игр» по лыжному двоеборью. Эти ежегодные соревнования, признанные одним из самых значимых событий в календаре зимних видов спорта Северо-Запада России, в этом году собрали более 100 спортсменов, представляющих не только Россию, но и дружественные страны – Республику Беларусь и Казахстан.

«Кавголовские игры» – это не просто состязание; это настоящий праздник лыжного двоеборья, сочетающий в себе драматизм прыжков с трамплина и выносливость лыжной гонки. В этом году организаторы подготовили трассу, учитывающую все особенности местного рельефа, что добавляет соревнованиям особую интригу. Трамплины, на которых совершаются прыжки, прошли тщательную проверку и подготовку, обеспечивая безопасность и возможность продемонстрировать высокое спортивное мастерство.