В Ленобласти стартуют «Лыжные стрелы»

Готовьте лыжи и хорошее настроение! 11 и 12 января стартует грандиозное событие для любителей зимних видов спорта – «Лыжные стрелы»! В этом году организаторы подготовили три захватывающих маршрута различной сложности: живописные склоны Шапок, традиционные трассы Токсово и, для ценителей спокойного отдыха, лесные тропинки Орехово. Каждый маршрут проложен с учетом особенностей местности и предлагает участникам уникальные виды зимнего пейзажа.

Вне зависимости от выбранного направления, всех участников ждут профессиональные инструкторы, готовые оказать помощь и дать полезные советы. Они не только обеспечат безопасность на трассе, но и проведут мастер-классы по правильной технике катания на лыжах и скандинавской ходьбе. Это отличная возможность улучшить свою технику и получить новые навыки от опытных специалистов. Для тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу, трассы также прекрасно подойдут, предлагая плавные подъемы и спуски. Не забудьте взять с собой палки!

А после активного отдыха вас ждет заслуженная награда: уютная атмосфера полевой кухни, согревающий горячий чай, ароматный кофе и разнообразные угощения. Это идеальное место, чтобы отдохнуть, пообщаться с другими участниками и поделиться впечатлениями от лыжной прогулки. Организаторы позаботились о комфорте участников, предусмотрев обогреваемые палатки и удобные зоны отдыха.

Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно получить, перейдя по ссылке: (https://spb.kassir.ru/sport/strelyi_2025).

Подробную программу мероприятия, включая расписание стартов и время работы полевой кухни, можно найти на официальном сайте или в группе мероприятия в социальных сетях. Зарядитесь энергией зимы и присоединяйтесь к "Лыжным стрелам"! Не забудьте одеться по погоде: тёплая одежда, шапка, перчатки и удобная обувь – залог комфортного и безопасного проведения времени на свежем воздухе!