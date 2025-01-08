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В Ленобласти стартуют «Лыжные стрелы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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11 и 12 января наконец стартуют «Лыжные стрелы» по трём направлениям: Шапки, Токсово и Орехово 

Готовьте лыжи и хорошее настроение!  11 и 12 января стартует грандиозное событие для любителей зимних видов спорта – «Лыжные стрелы»!  В этом году организаторы подготовили три захватывающих маршрута различной сложности: живописные склоны Шапок, традиционные трассы Токсово и, для ценителей спокойного отдыха, лесные тропинки Орехово.  Каждый маршрут проложен с учетом особенностей местности и предлагает участникам уникальные виды зимнего пейзажа. 

Вне зависимости от выбранного направления, всех участников ждут профессиональные инструкторы, готовые оказать помощь и дать полезные советы.  Они не только обеспечат безопасность на трассе, но и проведут мастер-классы по правильной технике катания на лыжах и скандинавской ходьбе.  Это отличная возможность улучшить свою технику и получить новые навыки от опытных специалистов.  Для тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу,  трассы также прекрасно подойдут,  предлагая плавные подъемы и спуски.  Не забудьте взять с собой палки!

А после активного отдыха вас ждет заслуженная награда:  уютная атмосфера полевой кухни,  согревающий горячий чай, ароматный кофе и разнообразные угощения.  Это идеальное место, чтобы отдохнуть, пообщаться с другими участниками и поделиться впечатлениями от лыжной прогулки. Организаторы позаботились о комфорте участников, предусмотрев обогреваемые палатки и удобные зоны отдыха.

Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно получить, перейдя по ссылке: (https://spb.kassir.ru/sport/strelyi_2025). 

Подробную программу мероприятия, включая расписание стартов и время работы полевой кухни, можно найти на официальном сайте или в группе мероприятия в социальных сетях.  Зарядитесь энергией зимы и  присоединяйтесь к "Лыжным стрелам"!  Не забудьте одеться по погоде: тёплая одежда,  шапка, перчатки и удобная обувь – залог комфортного и безопасного проведения времени на свежем воздухе!

Источник: Комитет по спорту
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